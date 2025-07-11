Вениамин Кондратьев: За последние 6 лет более ста фермеров края получили «Агростартап» почти на 450 миллионов рублей







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Губернатор Кубани рассказал журналистам о реализации программы грантовой поддержки на Кубани.

– Мы верим в людей, которые не боятся брать на себя ответственность, поэтому поддерживаем аграриев, делая вклад в процветание нашего края. За последние шесть лет более ста фермеров получили гранты «Агростартап» почти на 450 миллионов рублей. В 2025 году на развитие фермерских хозяйств по этой программе направлено 75,9 миллиона рублей. Их уже получили 15 аграриев. Эти средства помогут начать свой бизнес в сельском хозяйстве, приобрести технику, животных, построить фермы, подключить их к коммуникациям. Все это позволит создать современное хозяйство, вывести на рынок качественную, конкурентоспособную продукцию, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По результатам конкурсного отбора гранты «Агростартап» получили фермеры из Северского, Красноармейского, Усть-Лабинского, Тимашевского, Лабинского, Динского, Кореновского, Темрюкского, Абинского, Крымского и Брюховецкого районов, а также Ленинградского муниципального округа. Благодаря поддержке они планируют развивать молочное и мясное животноводство, овощеводство, выращивать зелень, картофель, яблоки, тыкву, разводить коз, заниматься ягодными культурами и производством меда.

На Кубани трудятся более 13 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, и большинство из них ощущают поддержку края. Программа «Агростартап» остается одной из самых востребованных – гранты покрывают до 90% затрат на реализацию проектов. Всего в 2025 году на развитие агропромышленного комплекса региона выделено свыше 2 миллиардов рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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