Внедрение межведомственного стандарта профилактики по антинарко обсудили на краевом семинаре

Региональный обучающий семинар по этой теме провели в администрации региона.

В режиме видеоконференции в нем приняли участие представители всех муниципалитетов. Это экспертные группы – всего порядка 400 человек из отраслей образования, культуры, спорта, а также правоохранительных органов, средств массовой информации и казачества.

– Краснодарский край входит в число пилотных регионов по реализации межведомственного стандарта антинаркотической профилактической деятельности. Сегодня на Кубани данная работа в соответствии со стандартом уже развернута не только среди подростков и молодежи – в профилактику вовлечены родители, трудовые коллективы, а также военнослужащие и курсанты. Созданные экспертные группы на местах должны организовать системную работу и наладить эффективное взаимодействие всех участников антинаркотического профилактического процесса, – прокомментировал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

Внедрение межведомственного стандарта позволит повысить эффективность профилактических мероприятий, обеспечив условия для здоровья и благополучия граждан, особенно детей и подростков. Главная задача – сформировать устойчивое негативное отношение к употреблению запрещенных веществ. Новые формы и методы работы будут реализованы в ходе очередного этапа регионального проекта «Антинаркотическая безопасность».

Пресс-служба администрации Краснодарского края