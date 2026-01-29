В Северском районе старинное здание признали памятником архитектуры регионального значения

1 из 2 «Дом станичного правления» в поселке Ильском включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

– Присвоение зданию статуса объекта культурного наследия гарантирует сохранение его исторического облика. Утвержденные границы территории памятника и режим ее использования внесены в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительную документацию. В Краснодарском крае за три года более 180 старинных зданий были признаны объектами культурного наследия регионального значения,– сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Государственная историко-культурная экспертиза установила, что здание обладает высокой градостроительной, архитектурной и исторической ценностью. Памятник построили в характерном для провинциальной архитектуры юга России стиле 19-20 веков.

Дом состоит из двух частей, имеющих единое внутреннее пространство и планировочную структуру. Часть здания выполнена в стиле эклектики. В настоящее время это единственный объект дореволюционного периода в Северском районе, сохранивший свой исторический облик. Сегодня здесь размещается детская школа искусств.

Губернатор Вениамин Кондратьев определил приоритетную задачу по сохранению исторического облика городов и станиц края. Работу по определению архитектурно-культурной ценности зданий ведет управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Пресс-служба администрации Краснодарского края