В восьми муниципалитетах Краснодарского края оформляют земельные участки для строительства Центров гимнастики

Эти работы проводят в Краснодаре, Горячем Ключе, Гулькевичском, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском, Мостовском и Славянском районах.

Центры гимнастики по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева построят во всех 44 городах и районах. Уже определили муниципалитеты для возведения первых подобных учреждений. В зданиях откроют залы с зоной разминки, а также помещения для занятий по хореографии. В Краснодаре на территории «Города спорта» построят краевой дворец, рассчитанный на две тысячи зрителей.

В регионе работает спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике, ее отделения открыты в 32 муниципалитетах, в том числе в Сочи, Армавире, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Различными видами гимнастики в них занимаются почти 36 тысяч человек, в том числе художественной – более 12 тысяч. Кубанские спортсменки входят в состав национальной сборной и традиционно занимают призовые места на соревнованиях международного уровня.

Пресс-служба администрации Краснодарского края