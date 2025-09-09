Последние новости

На Кубани озимым рапсом засеют свыше 70 тысяч гектаров

Светлана Олтушевская 09.09.2025 Общество

О старте посевной рассказал вице-губернатор Андрей Коробка. 

– Озимый рапс – одна из важнейших масличных культур. Она обладает высокой рентабельностью и стабильным спросом. Аграрии приступают к работе в оптимальные агротехнические сроки. Они имеют необходимый объем семян отечественной селекции, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы, – сказал Андрей Коробка. 

Под урожай будущего года площадь сева увеличена на 4,7 тыс. гектаров – до 71 тыс. гектаров. Наибольшие площади выделены в Калининском, Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском и Мостовском, Кореновском и Тимашевском районах. По оперативным данным, уже посеяно 2 тыс. гектаров. 

Озимый рапс также является экспортно ориентированной агрокультурой. С начала года кубанские производители экспортировали свыше 100 тыс. тонн рапсового масла.

                                                                         Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

