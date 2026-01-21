Вениамин Кондратьев: Мы должны быть готовы к таянию снега и предотвратить возможные подтопления улиц и придомовых территорий

1 из 3 – По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается потепление. Поэтому важно уже сейчас подготовиться к предстоящему таянию снега. Дороги в городах и районах, дворы не должны оказаться под водой. Для этого необходимо расчистить территории и крыши зданий от снега и наледи, а также проверить ливневые канализации и каналы, подготовить достаточное количество водооткачивающей техники. Главы муниципалитетов, вы знаете «слабые места» своих поселений – действуйте на предупреждение. Нужен ежечасный контроль за ситуацией. Краевой штаб продолжает работу, но теперь в режиме предупреждения паводковой ситуации, – сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил, что в муниципалитетах имеется техника для откачки воды: мотопомпы, илососы и ассенизаторские машины. При этом министерство ТЭК и ЖКХ располагает собственной откачивающей техникой, налажено взаимодействие с министерством ГО и ЧС, районами для оперативного взаимодействия.

– На вооружении спасателей – 95 переносных мотопомп производительностью 36 кубометров в час, 21 мобильная мотопомпа производительностью до 100 кубометров в час и 8 мотопомп производительностью 1200 кубометров в час. Оперативный штаб и дорожные службы круглосуточно мониторят ситуации на автодорогах, организовано дежурство дорожной техники и патрулирование опасных участков, – доложил Евгений Пергун.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности, при ухудшении погодных условий в городе нарастят количество задействованных людей и техники.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сказал, что накануне, 20 января, в городе были порывы ветра до 33 метров в секунду. Сейчас вся техника отправилась на расчистку ливнеприемников.

Руководители филиалов федеральных дорожных компаний, отвечающих за содержание трасс, сообщили, что полностью готовы к возможным паводковым ситуациям.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

