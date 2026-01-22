На Кубани заключили первые соглашения о сотрудничестве в сфере промтуризма

1 из 8 Договоренности достигли два завода и туроператор. Работу ведут в рамках «дорожной карты» по развитию этого направления.

– По поручению руководства региона совместно с профильными министерствами и департаментами, Фондом развития промышленности края утвердили план мероприятий по развитию промтуризма. Помимо минпрома и фонда, в его реализации участвуют ведомства, которые курируют развитие санаторно-курортного и агропромышленного комплексов, образования, культуры, молодежной политики, социального развития и трудовой занятости. Один из этапов «дорожной карты» – организация заключений соглашений между краевыми предприятиями и туроператорами. Первые такие договоры подписали Губский кирпичный завод и динское предприятие «ПищТех» с новороссийским туроператором «АрхиВед», – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Соглашения закрепляют условия организации, проведения, длительности и периодичности экскурсий на производствах. А также – позволяют рассказать о развитии промышленности Кубани не только школьникам и студентам, но и всем жителям и гостям края, при этом сохраняя конфиденциальную информацию.

– В рамках «дорожной карты» совместно с предприятиями также разработали экскурсионные предложения для детских оздоровительных организаций «Всей сменой на завод». В проекте уже участвуют порядка 10 заводов. Это металлурги, машиностроители и деревообработчики, производители стройматериалов, пластиковых игрушек, предприятия пищпрома. В большинстве они проводят бесплатные экскурсии. География их расположения позволяет включать в маршруты, помимо производств, объекты турпоказа. Предложения направили в детские оздоровительные лагеря края. Сейчас собираем заявки на проведение экскурсий, – добавил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

Промышленный туризм на Кубани получил интенсивное развитие в 2023 году, когда регион присоединился к программе «Открытая промышленность». Ее реализуют Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минпромторг России. Сегодня действуют три региональных промтура – «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая», «Промышленная мощь русского юга» и один федеральный – «Винные дороги Краснодарского края». Жителей и гостей Кубани принимают более 20 предприятий. Еще 90 – проводят экскурсии для школьников и студентов.

Получить консультацию об организации и проведении экскурсий на предприятиях можно в Фонде развития промышленности края по телефону: +7 (861) 205-44-09 (доб. номер 104).

Пресс-служба администрации Краснодарского края