Вениамин Кондратьев: В 2026 году в Краснодарском крае запустят 9 импортозамещающих производств

1 из 4 Об этом губернатор рассказал журналистам.

– Необходимость оперативно заменить ряд ушедших с рынка зарубежных аналогов простимулировала рост всей кубанской промышленности. Работу начали с точечной поддержки, модернизации, а порой и полного восстановления предприятий, как это было с Южным заводом тяжелого станкостроения. В итоге запустили более десятка импортозамещающих производств, часть которых не имеют аналогов в России, а некоторые и за рубежом. В результате Краснодарский край на 40 процентов нарастил объем выпуска медицинских товаров и на 26 процентов – лекарств. Занимаем и другие перспективные ниши – производства радиоэлектроники и беспилотных авиасистем, инновационных обрабатывающих центров. Сегодня в активной стадии еще 27 импортозамещающих проектов, 9 из них будут запущены в 2026 году. Предприятия уже провели пуско-наладку или вышли на опытные партии, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В числе готовящихся к запуску импортозамещающих производств выпуск компанией «Гидротехнология» суперабсорбента в Северском районе. Эту продукцию пока не создавали нигде в России. Без суперабсорбента невозможно современное производство гигиенических изделий для детей и взрослых. Кроме того, он применяется в сельском хозяйстве для удержания воды в почве.

Также в Северском районе Краснодарский завод промышленных минералов запустит серийное производство органобентонита – единственное не только в России, но и в СНГ. Этот материал позволяет увеличивать сроки эксплуатации в целом ряде отраслей – от нефтесервиса и лакокрасочной промышленности до виноделия.

В 2026 году состоится техническое открытие завода батареек в Крымском районе. Это тоже первое подобное производство в России, ранее все батарейки в стране были импортные. После выхода на полную мощность предприятие будет производить 264 млн батареек в год, что позволит закрыть 40% отечественного рынка.

Для помощи в сбыте готовой продукции и выстраивании логистических цепочек Краснодарский край участвует в семи межрегиональных производственных объединениях, включая недавно аккредитованный на федеральном уровне агропромышленный машиностроительный кластер «ЮГ». Совместный с донецкими и запорожскими промышленниками проект помог выпускать прицепную сельскохозяйственную технику и комплектующие для нее – необходимую для российского агропромышленного комплекса продукцию.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор