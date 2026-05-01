Вениамин Кондратьев: На майские праздники Краснодарский край примет больше 630 тысяч гостей

– На майские праздники Краснодарский край примет больше 630 тысяч гостей, а также еще 216 тысяч человек приедут отдохнуть с однодневной экскурсией. Самыми востребованными направлениями стали наши морские курорты и предгорье: Геленджик, Сочи, Апшеронск и Мостовский район. Гостей ждут живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Стараемся делать отдых в нашем регионе разнообразным: развиваются такие направления, как гастро-, эно- и агротуризм, – отметил Вениамин Кондратьев.

В период с 1 по 11 мая на курортах региона будут работать более 3,4 тыс. объектов размещения, рассчитанных на более 280 тыс. мест.

Прогнозируемая средняя заполняемость гостиниц и отелей на предстоящие праздники в Сочи составляет 78%, в Геленджике – 80%, в Анапе – на 38%, в Новороссийске – на 68,4%. Традиционно популярны в этот период и предгорные районы Кубани. В Мостовском районе этот показатель составляет 80%, в Горячем Ключе – 85%, в Лабинском районе – 68%.

Выбрать маршрут путешествия на майские праздники удобно на официальном сайте курортов Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

