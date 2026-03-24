Вениамин Кондратьев: По программе «Миллион на ипотеку» жилищные условия уже улучшили 3,2 тысячи работников социальной сферы

Губернатор Краснодарского края рассказал журналистам о реализации уникального регионального проекта.

– За последние десять лет мы вложили серьезные средства в строительство, модернизацию и оснащение школ, медицинских и социальных объектов по всему региону. Но каждое из этих учреждений не сможет работать без квалифицированных и профессиональных сотрудников, преданных своему делу. Поэтому для решения кадрового вопроса с 2022 года мы запустили уникальную краевую программу по предоставлению 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. За это время сертификаты на улучшение жилищных условий уже получили более 3,2 тысячи наших педагогов, врачей и соцработников. От этих людей напрямую зависит благополучие жителей, поэтому мы стремимся создать для них самые достойные условия труда и привлекать на Кубань лучших специалистов в социальной сфере. Этот механизм доказал свою эффективность, поэтому мы продолжим его реализацию и дальше, – сказал Вениамин Кондратьев.

Выплату можно использовать на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения жилья на первичном или вторичном рынках, возведения дома. Миллион рублей на улучшение жилищных условий получают проживающие в Краснодарском крае специалисты, которые не обеспечены жильем или площадь имеющегося в собственности составляет менее 10 кв. метров на одного члена семьи. Сотрудник, получивший господдержку, обязан отработать как минимум 5 лет в бюджетных учреждениях края по профессии.

Списки претендентов на господдержку формируют министерства образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития и предоставляют их в министерство ТЭК и ЖКХ региона.

Помимо краевой меры поддержки отдельные преференции для этих категорий предлагают и муниципальные власти. Например, в Новороссийске предоставляют единовременную выплату от 300 до 500 рублей прибывшим из других городов и регионов врачам и среднему медперсоналу, трудоустроившимся не менее чем на 3 года. В Приморско-Ахтарском муниципальном округе врачам помогают погасить проценты по ипотечному кредиту в пределах 5 тысяч рублей ежемесячно. Медицинским работникам также предоставляют жилье по договорам социального найма. А в Славянском районе врачам частично компенсируют аренду жилья.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

