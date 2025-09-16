Фонд развития промышленности Краснодарского края расширит условия программ совместных льготных займов

Это решение приняли члены Наблюдательного совета фонда. Организация работает в регионе по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Заседание провели министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько и председатель Наблюдательного совета ФРП региона, зампредседателя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов.

– Президент России и руководство края поставили задачу нарастить мощности высокотехнологичной и импортозамещающей продукции для обеспечения индустриальной независимости нашей страны. Сегодня с господдержкой реализуем такие проекты в отраслях обрабатывающих производств. Одна из самых весомых мер для их скорейшего запуска – помощь краевого Фонда развития промышленности. На Наблюдательном совете решили включить в программу «Проекты развития» (совместное финансирование)», которую реализуем с федеральным ФРП, возможность поддержки проектов, направленных на ремонт и обслуживание оборудования. Речь идет об отраслях станкостроения, энергетики и тяжелого машиностроения, – отметил Дмитрий Хмелько.

Глава ведомства подчеркнул, что по этой программе добавили входной параметр по включению продукции проекта в реестр нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Кроме того, расширили условия еще одной программы, софинансируемой федеральным ФРП, – «Комплектующие изделия». Предусмотрели двустадийность программы, позволяющей дополнительно получить средства на реализацию проекта по масштабированию производства.

Фонд развития промышленности региона показывает положительные результаты в предоставлении мер поддержки. За последние семь с половиной лет, с начала работы организации, каждый предоставленный предприятиям рубль льготных займов вернулся двукратным вложением в социально-экономическое развитие Кубани. Организовано более 160 коллективных экспозиций на ключевых площадках и заключены контракты о поставках кубанской промышленной продукции на сумму свыше 18 млрд рублей.

– Наблюдательным советом фонда также расширены виды производственной деятельности для предоставления займов по совместным с федеральным ФРП продуктам. Это позволит получить поддержку по программам софинансирования большему количеству предприятий. Советом определен порядок по обязательствам получателей средств по программе «Повышение производительности труда». В зависимости от периода участия в этом федеральном проекте разграничены показатели, – рассказал директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Цаплев.

Также по программе «Проекты лесной промышленности» увеличен максимальный размер займа со 100 млн до 200 млн рублей. Утвержден дополнительный объем финансирования на проведение трех отраслевых выставок в 2025 году. Внесение изменений в порядки оказания поддержки позволит своевременно актуализировать краевые меры поддержки с учетом изменений законодательства и потребности промышленных отраслей. Также обеспечит дальнейшее устойчивое развитие обрабатывающих производств региона.

Наблюдательным советом фонда работа организации признана успешной. Дмитрий Цаплев переизбран на пост директора ФРП региона на следующий трехлетний период.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

