Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с Международным женским днем

Губернатор опубликовал поздравление в своих социальных сетях.



– Дорогие наши, милые женщины – мамы, бабушки, жены, дочери, сестры. Поздравляю вас с Международным женским днем. В наш мир вы приносите радость, красоту и вдохновение. В каждой из вас есть уникальная способность совмещать семью и работу. Вы достигаете успехов в любом выбранном вами деле, будь то политика, наука, творчество, спорт, культура, общественная деятельность. Перед вами нет невыполнимых задач. При этом – всегда сохраняете свою женственность, мягкость и радуете нас своей красотой. Мы восхищаемся вашей самоотдачей, преданностью любому делу. Ценим в вас смелость, доброту, искренность. Дорогие наши женщины, мы вас очень любим. С праздником, – написал Вениамин Кондратьев.

В преддверии 8 Марта губернатор Вениамин Кондратьев совместно с председателем Законодательного Собрания региона Юрием Бурлачко

вручил

государственные и краевые награды женщинам, проявившим себя в трудовой деятельности. Участницам торжественного мероприятия присвоили почетные звания заслуженных работников местного самоуправления, здравоохранения, сельского хозяйства, вручили медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II и III степени.

К Международному женскому дню в Краснодарском крае

проводят

свыше 2,7 тысячи мероприятий. В их числе торжественные собрания и праздничные концерты, выставки и мастер-классы, раздача букетов цветов и поздравительных открыток, встречи школьников с известными женщинами региона, адресная помощь женам и матерям участников СВО, поздравление женщины-ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла, а также спортивные соревнования и событийные мероприятия на курортных территориях.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru