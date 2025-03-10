Вениамин Кондратьев: На Кубани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновим 78 объектов коммунальной инфраструктуры



В муниципалитетах построят новые или модернизируют существующие участки инженерных коммуникаций. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края.



– Важная составляющая комфортной жизни в наших поселках, хуторах и станицах – качественное тепло- и водоснабжение. Для этого мы строим новую и модернизируем существующую инженерную инфраструктуру. Всего в ближайшие три года в 34 муниципалитетах по новому нацпроекту обновим 78 различных объектов. Это 32 участка сетей водоснабжения, 18 – водоотведения, а также 28 объектов теплоснабжения. Такая работа улучшит качество коммунальных услуг для более чем 411 тысяч жителей региона, – сказал Вениамин Кондратьев.

В поселке Ахтырском Абинского района заменят более 8 км теплосетей. В станице Черниговской Белореченского района обновят свыше 16,4 км сетей водоснабжения. В поселке Морском Ейского района построят систему водоотведения. Также в ряде населенных пунктов муниципалитета капитально отремонтируют водопроводы – общая протяженность составит 70 км.

Заменят 15 км сетей центрального водопровода в станице Каневской, еще 22,8 км – в станице Анастасиевской Славянского района. Отремонтируют теплосети протяженностью более 6,6 км в различных поселениях Крымского района.

Большой объем работ выполнят в Успенском районе. К централизованному водоснабжению подключат жителей сразу четырех населенных пунктов – поселка Мичуринского, хутора Белецкого, села Маламино и аула Кургоковского – построят 28,3 км водопровода и необходимые очистные сооружения.

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Всего с 2025 по 2027 годы на модернизацию жилищно-коммунальной отрасли региона направят около 8 млрд рублей. В том числе 4,1 млрд рублей из федерального и 3,8 млрд рублей – краевого бюджета.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru