Вениамин Кондратьев поздравил кубанских самбистов с победой на первенстве Европы

Соревнования проводят в сербском городе Нови-Сад. В них участвуют юноши и девушки 16-20 лет из 24 стран.

– Наши кубанские самбисты – Екатерина Жданова, Валерия Козлова, Екатерина Устюжанинова и Артур Григорян – взяли золото на Первенстве Европы в Сербии. Каждый из них продемонстрировал невероятную волю к победе, силу духа и безупречное мастерство, отточенное годами тренировок под руководством своих наставников. Победа наших спортсменов – яркое подтверждение того, что кубанская школа самбо по праву считается одной из сильнейших, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона пожелал спортменам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всегда верить в свои силы.

Первенство Европы по самбо проводят в Сербии с 21 по 23 апреля. В составе сборной России выступают пять самбистов из Краснодарского края – Тихорецкого, Динского районов и Сочи.

