В Краснодаре подвели итоги краевого творческого конкурса «Родина моя»

1 из 12 Гала-концерт, на котором показали лучшие номера конкурсантов, посетила министр культуры Кубани Виктория Лапина. Мероприятие прошло в филармонии им. Г. Пономаренко.

– Это событие уже стало доброй творческой традицией, которая объединяет авторов со всей Кубани и дает возможность через слово, музыку и образ говорить о самом главном – о любви к Родине. Особенно ценно, что рядом с опытными авторами звучали голоса самых юных участников. В их работах – искренность, память, уважение к истории и живое чувство сопричастности своей земле. Именно это делает конкурс по-настоящему теплым и честным, – отметила Виктория Лапина.

В этом году на конкурс отправили более 260 заявок, а в числе победителей 21 участник. Их произведения прозвучали на гала-концерте. Песни и стихи исполнили авторы Николай Богданов, Ярослава Владимерец из Краснодара, Татьяна Даньковская из Ленинградского муниципального округа, Мигель Мовсисян из Динского района и другие.

Конкурс «Родина моя» состоял из шести номинаций для различных возрастных категорий. Это «Авторское патриотическое стихотворение», «Авторская патриотическая песня», «Автор музыки патриотического произведения», «Автор-исполнитель патриотического произведения», «Авторское патриотическое литературное произведение», «Автор патриотического киноролика».

