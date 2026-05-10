В станице Брюховецкой благоустроят общественное пространство

На улице Батарейной вдоль берега реки Левый Бейсужек установят детскую и универсальную спортивную площадку, воркаут-зону, сцену для проведения массовых мероприятий. Реконструкцию выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Другие новости нацпроектов собрали в традиционном дайджесте за период с 4 по 10 мая.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

– В Каневском районе по нацпроекту отремонтируют 5,5 км водопроводных сетей

– В станице Новопокровской начали благоустраивать прибрежную зону реки Ея

– В Каневском районе ремонтируют дорогу - работы ведут на участке автодороги «Краснодар – Ейск» со 122 по 130 км

– В станице Павловской обновят 10 километров сетей водоснабжения

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

– Лучшую практику Федерального центра компетенций внедряет учреждение культуры в Курганинском районе

– Свыше 9 миллионов рублей заработали участники «Воронки инновационных стартапов» в процессе обучения

– Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал лучшим в России по итогам 2025 года

– Красноармейская ЦРБ увеличила охват пациентов, взятых под диспансерное наблюдение

– Учреждение культуры Ленинградского района оптимизирует работу по комплектованию библиотечного фонда

– Кубанский производитель детской одежды сократит потери времени

– Завод по производству бутилированной питьевой воды в Кавказском районе получил экономический эффект почти в 24 млн рублей

Нацпроект «Молодежь и дети»

– Вениамин Кондратьев поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Пресс-служба администрации Краснодарского края

