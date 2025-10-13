Вениамин Кондратьев: Стартовал прием заявок на участие в региональной программе «Земский тренер»

Мера поддержки направлена на привлечение спортивных кадров в малые города и станицы с населением до 100 тысяч человек.

– Стартовал прием заявок на участие в региональной программе «Земский тренер». Разработали ее по инициативе жителей края, которые поднимали этот вопрос на встречах в муниципалитетах. Рассчитываем с помощью программы привлечь квалифицированных специалистов, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что тренерам, трудоустроившимся в спортивные организации из утвержденного перечня, предусмотрена единовременная выплата – 1 миллион рублей. Вакантные места сформированы в 27 муниципалитетах. Главное условие – отработать по договору не менее пяти лет.

– Сегодня одна из наших приоритетных задач – по поручению Президента развивать детско-юношеский, массовый спорт. И для этого, конечно, нужны квалифицированные кадры, которые будут способны вывести достижения региона на качественно новый уровень, – добавил Вениамин Кондратьев.

С условиями участия в региональной программе «Земский тренер» можно ознакомиться на сайте краевого министерства физической культуры и спорта. Прием заявок продлится до 10 ноября.

В Краснодарском крае также реализуются программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский работник культуры».

