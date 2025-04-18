Вениамин Кондратьев принял участие в совещании Дмитрия Медведева по ремонту и модернизации бронетанковой техники

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ провел заседание в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ.

Перед началом совещания Дмитрий Медведев совместно с полномочным представителем Президента России в ЮФО Владимиром Устиновым, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел одно из предприятий. Заместителю председателя Совета безопасности РФ показали процесс организации капремонта, восстановления и модернизации боевых машин.

– Часть работников занимается этой деятельностью не в обычных цехах, а по сути прямо в боевых условиях, на специальных пунктах, которые развернуты недалеко от линии боевого соприкосновения. Вне всякого сомнения, это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции. Хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами по сути непосредственно на передовой, и выразить им слова признательности за всю эту работу, – сказал Дмитрий Медведев.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Дмитрия Медведева за внимание к Краснодарскому краю и рассказал о поддержке регионом предприятий, которые работают для нужд специальной военной операции.

– Наши производства оперативно реагируют на потребности и выпускают необходимую продукцию. В свою очередь мы финансово поддерживаем такие предприятия. Среди наиболее востребованных преференций – это льготные займы краевого Фонда развития промышленности, субсидии из бюджета региона на выпуск импортозамещающей и высокотехнологичной продукции, создание инженерно-технических центров, – сказал Вениамин Кондратьев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ также вручил государственные награды тем, кто занимается ремонтом боевых машин на различных предприятиях.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: РИА Новости

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Источник: admkrai.krasnodar.ru