В станице Кущевской провели мероприятие в рамках краевого проекта «Антинаркотическая безопасность»







1

из

6



В нем приняли участие более 600 человек – представителей ведомств системы профилактики.

– Проект ежегодно объединяет тысячи человек вокруг проблемы профилактики наркомании. Специалисты профильных ведомств обмениваются лучшими практиками, обучают представителей муниципальных комиссий. Это необходимо для улучшения ситуации в регионе, повышения уровня антинаркотической безопасности среди подростков и молодежи, – сказал вице-губернатор Александр Власов.

В мероприятии, которое организовали на базе школы №1, приняли участие представители правоохранительных органов, министерства здравоохранения, Кубанского казачьего войска, аппарата АТК региона, команды муниципалитетов.

Для участников провели акцию «Недетские игры» – командам предлагали решить проблемные ситуации, связанные с употреблением наркотиков среди подростков, вовлечь ребят из «группы риска» в полезный досуг.

Работали модульные площадки «Антинаркотическая профилактика в образовательной среде», «Противодействие незаконному обороту наркотиков. Профилактика вовлечения молодежи и подростков в незаконный оборот наркотиков», «Спорт – фундамент здорового образа жизни», «Формирование антинаркотической культуры», «Развитие молодежных инициатив по антинаркотической тематике», «Вовлечение подростков и молодежи в военно-патриотическую деятельность», «Кубань вне зависимости».

Для тренеров спортшкол организовали мастер-класс по «антидопинговой работе» и правилам использования спортивного питания.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru