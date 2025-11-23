В станице Павловской завершили капремонт водовода

1
Работы на сетях водоснабжения протяженностью восемь километров выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году модернизацию водовода в станице продолжат – обновят еще 16,8 километра.
Новости о реализации в Краснодарском крае национальных проектов за период с 17 по 23 ноября собрали в традиционном дайджесте.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни».
– В хуторе Садовом Отрадненского района благоустроили парк.
– В Крымске для посетителей открыли благоустроенный парк.
– Продолжают ремонтные работы участка дороги в Калининском районе.
Нацпроект «Молодежь и дети».
– Краснодарский край признали лучшим в реализации программы «ГосСтарт. Стажировки».
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
– В Краснодарском крае 390 предприятий участвуют в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика».
– Краснодарский завод – производитель подъемно-транспортного оборудования «Кран Хорс» – повысил эффективность изготовления металлических балок для опорных кранов.
– Краснодарская монтажно-производственная компания «Холкор» увеличила выработку продукции на 13 процентов.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
– До 1 декабря необходимо выполнить все работы по нацпроектам с федеральными средствами. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета.
– Кубанские хирурги провели сложную операцию по удалению 13-килограммовой опухоли.
– В Лабинске провели первую плановую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Нацпроекты
