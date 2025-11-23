В станице Павловской завершили капремонт водовода







1

из

7

Работы на сетях водоснабжения протяженностью восемь километров выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году модернизацию водовода в станице продолжат – обновят еще 16,8 километра.

Новости о реализации в Краснодарском крае национальных проектов за период с 17 по 23 ноября собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни».

– В хуторе Садовом Отрадненского района благоустроили парк.

– В Крымске для посетителей открыли благоустроенный парк.

– Продолжают ремонтные работы участка дороги в Калининском районе.

Нацпроект «Молодежь и дети».

– Краснодарский край признали лучшим в реализации программы «ГосСтарт. Стажировки».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

– В Краснодарском крае 390 предприятий участвуют в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика».

– Краснодарский завод – производитель подъемно-транспортного оборудования «Кран Хорс» – повысил эффективность изготовления металлических балок для опорных кранов.

– Краснодарская монтажно-производственная компания «Холкор» увеличила выработку продукции на 13 процентов.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

– До 1 декабря необходимо выполнить все работы по нацпроектам с федеральными средствами. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета.

– Кубанские хирурги провели сложную операцию по удалению 13-килограммовой опухоли.

– В Лабинске провели первую плановую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты