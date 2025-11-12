Более 7 тысяч жителей Кубани проверили состояние здоровья во время краевой акции

День здоровья провели во всех поликлиниках Краснодарского края. Скрининговые исследования могли пройти все желающие. Раннее выявление заболеваний и укрепление здоровья – один из вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

– Основная цель мероприятия заключалась в повышении осведомленности населения о важности регулярных медицинских обследований и профилактики заболеваний. И мы видим, что эта цель была достигнута. Краевые специалисты провели около 11 тысяч консультаций, выполнили почти 10 тысяч диагностических исследований. Кроме того, организовали порядка 200 лекций, посвященных вопросам сохранения здоровья и предотвращения хронических заболеваний, которые посетили около 3 тысяч слушателей, – рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Из 7 тысяч участников Дня здоровья более 5 тысяч человек прошли диспансеризацию. При этом около тысячи пациентов обследовали репродуктивное здоровье, свыше 2 тысяч человек получили прививку против гриппа.

На этой неделе краевой минздрав продолжит организовывать профилактические мероприятия. 12 ноября состоится выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Белоглинский район. Также пройдет акция Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Маршрут здоровья». 12 ноября мобильный диагностический комплекс будет работать в ст. Новотитаровской Динского района, 14 ноября – в Краснодаре по ул. Хабибулина, 9.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты