Более 7 тысяч жителей Кубани проверили состояние здоровья во время краевой акции

Светлана Олтушевская 12.11.2025 Общество

День здоровья провели во всех поликлиниках Краснодарского края. Скрининговые исследования могли пройти все желающие. Раннее выявление заболеваний и укрепление здоровья – один из вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

– Основная цель мероприятия заключалась в повышении осведомленности населения о важности регулярных медицинских обследований и профилактики заболеваний. И мы видим, что эта цель была достигнута. Краевые специалисты провели около 11 тысяч консультаций, выполнили почти 10 тысяч диагностических исследований. Кроме того, организовали порядка 200 лекций, посвященных вопросам сохранения здоровья и предотвращения хронических заболеваний, которые посетили около 3 тысяч слушателей, – рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Из 7 тысяч участников Дня здоровья более 5 тысяч человек прошли диспансеризацию. При этом около тысячи пациентов обследовали репродуктивное здоровье, свыше 2 тысяч человек получили прививку против гриппа.

На этой неделе краевой минздрав продолжит организовывать профилактические мероприятия. 12 ноября состоится выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Белоглинский район. Также пройдет акция Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Маршрут здоровья». 12 ноября мобильный диагностический комплекс будет работать в ст. Новотитаровской Динского района, 14 ноября – в Краснодаре по ул. Хабибулина, 9.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

