Вениамин Кондратьев: Стартовал прием заявок на региональный конкурс «Премия IQ года»

О конкурсе молодежных инновационных проектов рассказал глава региона.

– Стартовал прием заявок на региональный конкурс «Премия IQ года». Молодые люди от 14 до 35 лет могут предложить свои разработки в сферах робототехники и IT, агропромышленного комплекса, здравоохранения и биомедицины, экологии, транспорта и ЖКХ. Лучшие проекты получат премии от 100 до 300 тысяч рублей на реализацию. Не раз встречался с нашими молодыми инноваторами и убедился – за ними будущее. Сейчас самое время воплощать свои идеи, а мы обязательно поддержим, – сказал Вениамин Кондратьев.

Принять участие в губернаторском конкурсе могут студенты, ученые и изобретатели, специалисты и предприниматели. Лауреаты, помимо дипломов, получат денежные призы: 300 тыс. рублей за первое, 200 тыс. за второе и 100 тыс. за третье места.

Премию вручают с 2009 года, за это время в конкурсе приняли участие более 5 тысяч человек, а в минувшем 2024-м поступило рекордное число заявок – 408.

В 2025 году заявки будут принимать до 14 октября. После регистрации и экспертизы проектов, их заочно рассмотрит жюри, а уже в финале авторы выступят на публичной защите своих инновационных решений. Для участия необходимо предоставить пакет документов по адресу: ул. Кубанская набережная д. 33, 4 подъезд, 6 этаж. Подробности участия в конкурсе есть на официальном сайте.

