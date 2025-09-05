Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в совещании по социально-экономическому развитию Краснодарского края







Мероприятие провели в Краснодаре с участием Вениамина Кондратьева, спикера ЗСК Юрия Бурлачко, депутатов Госдумы и ЗСК, вице-губернаторов, руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов, представителей бизнеса и общественных организаций.

– Страна развивается, несмотря на объявленные ей Западом санкции – их уже более 30 тысяч. Такого количества санкций не объявляли ни одной стране, такое количество вызовов не преодолевало ни одно государство, и здесь надо сказать слова благодарности и осознать, что нам повезло с Президентом. Наше преимущество сегодня – Президент Путин. Это понимают за рубежом. Нам надо со своей стороны сделать все, чтобы на каждом участке – в регионе, в муниципалитете, на предприятии, в образовательном учреждении – вносился вклад в достижение успехов, в победу, которая придет, если мы все вместе будем эффективно работать, объединившись вокруг Президента, – подчеркнул Вячеслав Володин.

Вениамин Кондратьев поблагодарил председателя Государственной Думы за визит в Краснодарский край, за внимание к региону.

– За последние 10 лет в крае заметно улучшилось качество жизни. Рост демонстрируют все ключевые показатели. Это стало возможным благодаря поддержке Президента по всем социально-экономическим вопросам. А без поддержки Правительства и Госдумы многие инициативы так и остались бы на бумаге. Сейчас непростое время – но это и время возможностей. Без сильной экономики, без поступлений в бюджет не будет и результата. А сегодня он у нас есть. С 2015 года объем валового регионального продукта вырос почти в три раза – до 5,5 триллиона рублей, а собственные доходы бюджета – в 2,8 раза – почти до 570 миллиардов рублей в 2024 году, – отметил Вениамин Кондратьев.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. За три года из бюджета края на эти цели направили более 30 миллиардов рублей. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что за каждой семьей закреплены волонтеры, сотрудники местных администраций. Ни один их вопрос не остается без внимания.

Дети участников СВО имеют приоритетное право на предоставление мест в детских садах, бесплатное питание в школе, отдых в здравницах. Для военнослужащих предусмотрели компенсацию расходов на газификацию до 115 тысяч рублей и на санаторно-курортное лечение в здравницах края до 130 тысяч рублей.

