Для кубанских доноров доступно специальное мобильное приложение

Оно позволяет узнавать результаты лабораторных исследований, отражающие важную информацию о состоянии здоровья, получать онлайн-консультации специалистов, планировать участие в сдаче крови, отслеживать статус продвижения к званию «Почетный донор».

– Быть донором значит дарить шанс на спасение. Для любой операции, будь то экстренное или плановое хирургическое вмешательство, необходима донорская кровь. Ежегодно в Краснодарском крае заготавливают порядка 60 тысяч литров крови, которая идет на обеспечение потребностей более 80 медучреждений, – рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Первое в России мобильное приложение «Служба крови» доступно в RuStore, Google Play, других магазинах приложений.

Сейчас в Краснодарском крае около 50 тыс. активных доноров. За последние пять лет стало больше на 10%. Более 22 тыс. человек – те, кто сдал кровь минимум 40 раз – отмечены званием «Почетный донор».

