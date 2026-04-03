Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае для туристов доступны 35 виноделен

Об этом губернатор рассказал журналистам.

– В прошлом году наши винодельни посетили более 750 тысяч человек. Этот вид альтернативного туризма становится все более привлекательным среди отдыхающих. Всего в Краснодарском крае для туристов доступны 35 виноделен. Самые крупные из них расположены в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Северском, Крымском и Темрюкском районах. Кроме экскурсий по виноградникам и производству, они предлагают целый комплекс услуг для отдыхающих – здесь работают рестораны авторской кухни, проводят гастрономические вечера, организуют праздники и фестивали, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Благодаря участию в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» в регионе развивают национальный маршрут «Винные дороги Краснодарского края», в рамках которого уже реализовали 11 проектов. Так, винодельня «Шато де Талю» приобрела сценическое оборудование, у объекта турпоказа «Винотеррия» установили навигационную стеллу, в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» обновили экологические тропы и обустроили новые залы музейно-исторического комплекса. Субсидии на развитие нацмаршута также направили для «Кубань-Вино», «Шато Пино», «Мысхако кюве», «Фанагория» и «Имение Сикоры». Винодельня «Шато Андре» получила поддержку на развитие инфраструктуры для инклюзивного туризма.

В регионе ежегодно проводят крупный эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя», в торговых сетях и объектах общепита– «Дни вин Краснодарского края». Традиционно «Лучший объект винного туризма» выбирают в рамках главного профессионального отраслевого конкурса «Курортный Олимп».

Пресс-служба администрация Краснодарского края

