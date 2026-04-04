В Краснодаре впервые провели фестиваль «Демографическая весна»

1 из 10 Событие собрало на площадке дворца спорта «Олимп» более 2 тысяч участников – многодетные, молодые и студенческие семьи региона. Открыла масштабное мероприятие вице-губернатор Кубани Елена Воробьева.

– Исторически наш регион славился своими семейными ценностями, принципами. Казак без жены, что шашка без ножен – так говорили на Кубани. Семьи всегда были большие, многодетные. Сегодня мы снова становимся краем многодетных семей. Их у нас уже 95 тысяч. Это результат семейноцентричной политики в стране и крае, когда все меры господдержки сосредоточены на улучшении условий жизни семей с детьми. Поддержка материнства и детства, института брака, задачи демографического развития – это наши важнейшие приоритеты. Уверена, что на Кубани этот семейный праздник станет доброй традицией, – сказала Елена Воробьева.

В Краснодарском крае для поддержки семей действуют более 20 мер. С этого года они могут получить маткапитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. Выплату предоставляют в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». В этом году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева сумма проиндексирована до 167 тысяч рублей. Направить средства можно на улучшение жилищных условий, газификацию, оплату образования или реабилитацию детей. Также различными мерами семьи на своем уровне поддерживают муниципальные образования.

Заместитель губернатора Елена Воробьева наградила победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Также вручила орден «Мать-героиня» Елене Солодовниковой из Усть-Лабинского района, которая воспитывает 11 сыновей.

Для участников фестиваля организовали концертную программу, ярмарку, работали тематические площадки.

