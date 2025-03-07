Вениамин Кондратьев вручил государственные и краевые награды женщинам накануне 8 Марта

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– От имени всех мужчин Краснодарского края поздравляю вас с Международным женским днем. С раннего детства для нас – это особенный праздник. Всегда волнительно поздравлять мам и бабушек, сестер, а теперь уже жен и дочерей, потому что у нас нет никого дороже вас. Вы приносите в жизнь теплоту, красоту и гармонию, делаете каждый день ярче своими словами и делами. И это заставляет мужчин идти к цели и никогда не сдаваться. Вы также трудитесь во всех самых важных и нужных сферах, лечите людей в больницах, воспитываете и учите наших детей. Спасибо вам за это, уверен что с такими женщинами – будущее Краснодарского края в надежных руках. В этом зале есть те, кто ждет мужей и братьев с фронта или сами носят погоны, а есть те, чьи мужчины отдали жизни за Россию. Всем вам низкий поклон. С праздником, – отметил Вениамин Кондратьев.

От имени депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к собравшимся обратился Юрий Бурлачко.

– От всей души поздравляем вас с Международным женским днем. Это повод высказать благодарность за ваш огромный вклад. Роль женщины многогранна: вы создаете уют в доме, поддерживаете мужей и воспитываете детей, активно участвуете в политической, экономической жизни Кубани, занимаетесь общественной деятельностью. Наш край благодаря вам достигает успехов в культуре, курортной отрасли, сельскохозяйственной сфере. Пусть каждый ваш день приносит радость и счастье, – сказал Юрий Бурлачко.

Губернатор вместе с председателем ЗСК вручил государственные и краевые награды женщинам, проявившим себя в трудовой деятельности.

Главе Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Ларисе Скляровой присвоили почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Педагог сочинского лицея №95 Светлана Боголюбцева стала заслуженным учителем РФ, замдиректора краснодарского филиала Национального медицинского исследовательского центра «МНТК “Микрохирургия глаза” им. академика С.Н. Федорова» Евгения Лексуткина – заслуженным работником здравоохранения РФ, руководитель цеха виноградарства компании «Фанагория-Агро» Людмила Гарагуля – заслуженным работником сельского хозяйства.

Генеральному директору радиостанции «Казак ФМ» Яне Сторожук объявлена благодарность Президента России. Медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II степени наградили председателя краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза Марину Черкашину.

Также медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени вручили гендиректору акционерного общества «Тандер» Анне Мелешиной, директору филиала ГТРК «Кубань» Екатерине Миньковой, заместителю главы Новопокровского района Людмиле Перминовой, доценту кафедры гражданского права Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина Ларисе Поповой, директору средней школы № 5 Геленджика Вере Чернышевой.

Для гостей мероприятия подготовили праздничный концерт.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru