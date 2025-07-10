Вениамин Кондратьев поблагодарил Правительство России и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике

По информации Минтранса России, воздушная гавань готовится возобновить свою работу. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт подтверждена специалистами Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.
– Благодарю Правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани – важное решение для Краснодарского края, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
Как отметили в Минтрансе России, авиагавань в Геленджике была в числе 11 аэропортов юга России, которые с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.
В Краснодарском крае также закрыты воздушные гавани в Анапе и Краснодаре, продолжал работать только аэропорт в Сочи, а город-курорт стал основным транспортным хабом юга России. Для удобства пассажиров в данном направлении организовали дополнительные поезда из Краснодара, Адлера, Новороссийска и Анапы.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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