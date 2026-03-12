Александр Куренков и Вениамин Кондратьев обсудили подготовку к прохождению паводкоопасного периода в Краснодарском крае

1 из 6 Глава МЧС России провел совещание в Сочи, в котором приняли участие губернатор Кубани, его заместители, руководители профильных ведомств и главы муниципалитетов.

– Обстановка находится на контроле органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Нужно продолжать активную работу по мониторингу и детальному анализу складывающейся паводковой обстановки, в том числе с учетом изменений погодных условий. Еще раз отработать вопросы взаимодействия органов управления и сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. Совместное выполнение мероприятий позволит нам предупреждать возникновение и минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций, – сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Александра Куренкова за внимание к Краснодарскому краю.

– В Краснодарском крае налажена система предупреждения и ликвидации ЧС, которая не раз доказывала свою эффективность. Подтоплениям после залповых ливней наиболее подвержены Черноморское побережье, горные и предгорные районы. Поэтому мы круглосуточно контролируем уровень воды в реках. Автоматический мониторинг обеспечивают 311 датчиков. Работают системы оповещения во всех муниципалитетах. Мы готовы к любому развитию ситуации, при необходимости все пункты временного размещения оснащены достаточным количеством питания, воды и медикаментов. Для предупреждения негативных последствий паводков ежегодно занимаемся расчисткой русел рек. Спасибо за поддержку в этом вопросе Правительству России. За последние пять лет за счет федеральных средств углубили дно на 19 реках протяженностью 60 километров. Но нам необходимо расчистить не менее 115 рек. Ориентировочная стоимость работ – порядка 4 миллиардов рублей. Большой объем работ выполняем силами краевого учреждения. С 2022 года направили более 700 миллионов рублей на закупку техники. В этом году планируем расчистку 5 участков рек протяженностью около 30 километров. Нынешняя зима была снежной, поэтому мы активно готовимся к паводкоопасному сезону, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что в феврале на краевом совещании главам муниципалитетов поставили задачу четко отработать действия на случай чрезвычайной ситуации, определить места эвакуации, предусмотреть транспорт, сформировать запасы продовольствия и питьевой воды, а также определить участки рек, нуждающиеся в расчистке в первую очередь.

О готовности к прохождению паводкоопасного периода доложили вице-губернатор Дмитрий Маслов, начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин, главы Сочи, Геленджика, Туапсинского округа, Мостовского района и других муниципалитетов.

В Краснодарском крае для реагирования на возможные ЧС подготовлена группировка в составе 1,8 тысячи человек, более 440 единиц техники. Для оповещения жителей о возможных угрозах во всех муниципалитетах работают более 2,1 тысячи средств оповещения.

