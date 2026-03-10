Вениамин Кондратьев: В кубанских школах показывают документальный фильм «Предательство»

В его основе реальные истории людей, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность.

– В феврале на телеканале «Россия» вышел документальный фильм Андрея Медведева – «Предательство». Сейчас мы показываем его в наших кубанских школах. Это серьезная журналистская работа, которую будет полезно посмотреть не только взрослым, но и подросткам. Также как и наш региональный проект «Игры с огнем». В основе сюжетов – реальные истории людей, предавших свою страну, родных и близких ради быстрого заработка. Многим из них чуть больше 20 лет, а некоторые – и вовсе еще дети, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Документальный фильм-расследование «Предательство» журналиста ВГТРК Андрея Медведева позволяет глубже понять механизмы вовлечения молодых людей в противоправную деятельность и осознать тяжесть последствий подобных решений. Его съемки провели в исправительных учреждениях разных регионов России.

В 2025 году команда ГТРК «Кубань» в сотрудничестве с силовыми структурами сняла фильм «Игры с огнем». В нем показаны реальные истории подростков, которые отбывают наказание или находятся под следствием за экстремистские преступления. Картину показывали в школах, кадетских корпусах, колледжах и техникумах.

