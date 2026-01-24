Александр Руденко проинспектировал социальные объекты Кавказского и Усть-Лабинского районов

1 из 11 Вице-губернатор проверил работу учреждений образования, здравоохранения и культуры в двух муниципалитетах.

Школу №18 в ст. Темижбекской Кавказского района должны подключить к газу. Такое поручение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал во время «Прямой линии». Сейчас на объекте ведут пуско-наладочные работы, котельная на газе заработает до 1 февраля.

В кропоткинском лицее № 3 Александр Руденко оценил качество питания.

– О визите заранее никого не предупреждал. Цель – проверить качество питания школьников. Обедал с детьми в столовой. Остался доволен, все вкусно. Спросил у ребят, как они оценивают качество питания. Дети ответили, что все нравится, готовят вкусно. В крае питанием охвачено почти 98 процентов школьников. Бесплатные обеды получают ученики начальной школы, ребята из многодетных семей и дети участников СВО. Губернатор очень многое сделал, чтобы дети питались качественным продуктами, а наша задача – следить за исполнением. Аналогичные внеплановые визиты с целью проверки качества питания буду проводить и в других муниципалитетах, – рассказал Александр Руденко.

Как добавил заместитель главы региона, в 2026 году планируется выполнить капремонт пищеблоков 25 школ восьми муниципальных образований.

Заместитель губернатора продолжил свой визит в городскую больницу Кропоткина, где встретился с главным врачом. Они обсудили вопросы, связанные с кадрами. Главный врач сообщила, что в больнице работают специалисты не только из Краснодарского края, но и из других регионов, таких как Московская область, Москва, Красноярский край и другие.

– Приятно, что к нам едут специалисты из других регионов – значит краевая система мотивации привлечения медиков работает. Коллеги из муниципалитета закупили 25 квартир, в 8 из которых уже проживают врачи, – рассказал Александр Руденко.

Александр Руденко также посетил культурно-досуговый центр «Некрасовский» в Усть-Лабинском районе. Здание 1968 года постройки требовало модернизации. Средства на эти цели – более 87 млн рублей выделили по краевой госпрограмме «Развитие культуры». Ремонт вели в 2024-2025 году, в зрительный зал приобрели новые кресла, по поручению губернатора купили новое световое оборудование.

Пресс-служба администрации Краснодарского края