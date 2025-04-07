Александр Власов наградил военнослужащих за подготовку парадного расчета Кубанского казачьего войска

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В торжественной церемонии также приняли участие военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин и начальник Краснодарского училища им. генерала армии С.М. Штеменко Игорь Шпырня.

– Особая честь – внести свой вклад в празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, достойно подготовить казаков к участию в параде 9 Мая. Спасибо всем, кто помогал подготовке. Сто двадцать четыре казака – участники СВО, студенты вузов, наставники и спортсмены уже участвуют в тренировках вместе с подразделениями Вооруженных Сил, – отметил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Тренировки в Московской области проводят уже много лет, парадная площадка там повторяет размеры Красной площади. Уже провели пять занятий из 14. В конце апреля – начале мая также организуют две ночных тренировки уже на Красной площади, 7 мая состоится генеральная репетиция.

Преподавателей, концертмейстера, солистов высших военных училищ Краснодарского края наградили за активную работу и профессионализм при подготовке парадного расчета, вклад в развитие казачества. Военный парад, посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдет на Красной площади в Москве.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru