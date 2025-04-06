В 2025 году объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 64,6 миллиарда рублей

1
из
7
В Краснодарском крае строят новые социальные объекты, создают и благоустраивают существующие зеленые зоны, модернизируют производства, повышают качество предоставления медицинских услуг. Собрали подборку, как с 31 марта по 6 апреля в регионе реализовывали нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья».
– В 2025 году объем финансирования нацпроектов в регионе увеличился на 2,3 миллиарда рублей – до 64,6 миллиарда рублей. Эти средства необходимо использовать грамотно в рамках обозначенных сроков, потому что национальные проекты – это уникальная возможность вывести на новый уровень все сферы экономики и повысить качество жизни, – сказал
губернатор Вениамин Кондратьев.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»
31 марта в Краснодарском крае стартовал
пятый юбилейный сезон Школы молодого предпринимателя.
Сотрудники кубанского завода по изготовлению подсолнечного масла освоили
современные инструменты бережливого производства.
Винодельня в Новороссийске ускорит
производство тихих вин.
Предприятие из Усть-Лабинского района, занимающееся строительством инженерных сооружений, оптимизирует
производство перильных ограждений.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»
В станице Тбилисской стартовали
работы по благоустройству сквера.
На Кубани начали
регистрацию волонтеров для проведения Всероссийского голосования по благоустройству.
Нацпроект «Молодежь и дети»
В рамках нацпроектов в Краснодарском крае в 2025 году одновременно строят
23 социальных объекта. В Краснодаре по профильному нацпроекту возведут школу на ул. Ягодина и корпус школы № 93.
Краснодарский край вышел на беспрецедентные темпы строительства новых школ. Всего за 10 лет построили 105 средних образовательных организаций. В этом году планируется завершить строительство еще 12.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
Жители Отрадненского района прошли
профилактический медосмотр.
Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» работал
в краснодарском поселке Российском.
В Школе здоровья жительницам Кубани рассказали
о важности подготовки к беременности.
Жители трех районов Краснодарского края – Брюховецкого, Усть-Лабинского и Калининского – приняли
участие в акции «День донора».
Нацпроект «Семья»
В селе Глафировка Щербиновского района после капремонта открыли Дом культуры. В 2025 году в регионе обновят и модернизируют 178 учреждений культуры, часть работ проведут по профильному нацпроекту.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги:
Нацпроекты
Источник: admkrai.krasnodar.ru