В 2025 году объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 64,6 миллиарда рублей







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В Краснодарском крае строят новые социальные объекты, создают и благоустраивают существующие зеленые зоны, модернизируют производства, повышают качество предоставления медицинских услуг. Собрали подборку, как с 31 марта по 6 апреля в регионе реализовывали нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья».

– В 2025 году объем финансирования нацпроектов в регионе увеличился на 2,3 миллиарда рублей – до 64,6 миллиарда рублей. Эти средства необходимо использовать грамотно в рамках обозначенных сроков, потому что национальные проекты – это уникальная возможность вывести на новый уровень все сферы экономики и повысить качество жизни, – сказал

губернатор Вениамин Кондратьев.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

31 марта в Краснодарском крае стартовал

пятый юбилейный сезон Школы молодого предпринимателя.

Сотрудники кубанского завода по изготовлению подсолнечного масла освоили

современные инструменты бережливого производства.

Винодельня в Новороссийске ускорит

производство тихих вин.

Предприятие из Усть-Лабинского района, занимающееся строительством инженерных сооружений, оптимизирует

производство перильных ограждений.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

В станице Тбилисской стартовали

работы по благоустройству сквера.

На Кубани начали

регистрацию волонтеров для проведения Всероссийского голосования по благоустройству.

Нацпроект «Молодежь и дети»

В рамках нацпроектов в Краснодарском крае в 2025 году одновременно строят

23 социальных объекта. В Краснодаре по профильному нацпроекту возведут школу на ул. Ягодина и корпус школы № 93.

Краснодарский край вышел на беспрецедентные темпы строительства новых школ. Всего за 10 лет построили 105 средних образовательных организаций. В этом году планируется завершить строительство еще 12.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Жители Отрадненского района прошли

профилактический медосмотр.

Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» работал

в краснодарском поселке Российском.

В Школе здоровья жительницам Кубани рассказали

о важности подготовки к беременности.

Жители трех районов Краснодарского края – Брюховецкого, Усть-Лабинского и Калининского – приняли

участие в акции «День донора».

Нацпроект «Семья»

В селе Глафировка Щербиновского района после капремонта открыли Дом культуры. В 2025 году в регионе обновят и модернизируют 178 учреждений культуры, часть работ проведут по профильному нацпроекту.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru