Вениамин Кондратьев открыл международную выставку UMIDS-2025

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Компании по производству мебели, оборудования, материалов и комплектующих для деревообрабатывающего производства представляют продукцию в выставочном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре. Участников выставки приветствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

– Многие европейские компании ушли с нашего рынка, но на Кубани все равно осталась высококачественная, теперь уже отечественная мебель. Она создает комфорт в наших домах, санаториях, отелях и гостиницах, детских садах и школах. На выставке представлена продукция 330 компаний. По традиции здесь собрались ведущие представители мебельной и деревообрабатывающей промышленности со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В Краснодарском крае тоже умеют делать качественную мебель. В нашем крае в отрасли работают в основном небольшие, но очень гибкие и сильные предприятия, которые смогли быстро адаптироваться к санкциям и сегодня отвечают всем требованиям современного рынка. Мебельная промышленность региона – одна из самых динамично растущих. По итогам 2024 года рост объемов производства составил 149 процентов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что росту способствовала система мер поддержки отрасли, выстроенная на Кубани, ее постоянно совершенствуют. За 10 лет более полусотни предприятий получили свыше миллиарда рублей в виде субсидий из краевого бюджета и льготных займов Фонда развития промышленности региона.

Губернатор добавил, что в крае также налажено производство деревообрабатывающих станков. А спрос на качественную мебель поддерживается, в частности, за счет активного строительства новых социальных объектов, отелей и гостиниц.

– Выставка UMIDS стала эффективной площадкой, где профессионалы делятся опытом и заключают контракты, а мы имеем возможность увидеть самые современные образцы того, что сегодня производят. По итогам двух месяцев Краснодарский край на втором месте среди регионов по строительству жилья. Сейчас возводим более 60 гостиниц и санаториев, развивается социальная сфера, поэтому мы заинтересованы, чтобы в крае была добротная и по приемлемым ценам мебель. Производителям предоставляем субсидии, по инициативе губернатора докапитализирован Фонд развития промышленности. Желаю участникам выставки плодотворной работы и новых долгосрочных контрактов, – отметил Юрий Бурлачко.

Традиционно в рамках выставки запланирована обширная деловая программа. Эксперты проведут аналитику мебельного рынка, назовут лидеров продаж, обсудят новинки и тренды, расскажут о финансовых инструментах господдержки. Выставка будет работать до 11 апреля.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru