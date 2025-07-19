Анапа предлагает туристам альтернативные виды отдыха

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В 2025 году на курорте к услугам гостей доступны 1,6 тысячи средств размещения. Из них 60% имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы.

– Анапа взамен традиционному пляжному отдыху предлагает альтернативные виды, которые набрали у туристов популярность. Это гастро- и энотуризм, экотуризм, а также оздоровительное и событийное направление. Отельный отдых также пользуется спросом. Город – краевой лидер по количеству объектов, которые работают по системе «все включено», на территории курорта их 68. Такие отели располагают всем необходимым, чтобы интересно провести время, не покидая территорию, – рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий.

В Анапе открыты 38 объектов турпоказа, два из которых новые. Поддерживая концепцию семейного курорта, туристам предлагают посетить интересные локации. Для этого подходят «Аллея Памяти», Кипарисовое озеро, живописные горы, каньон, Савина и Лобанова щель, находящиеся на территории заповедника «Утриш».

Туристические бюро предлагают разнообразные экскурсии. Самое популярное направление – эногастрономическое. За последние пару лет количество посетителей виноделен увеличилось вдвое. Экскурсии по виноградникам совмещают с дегустациями местных продуктов и фотосессиями.

– В Краснодарском крае из 30 объектов винного туризма половина расположена в Анапе и Темрюкском районе. Помимо виноделен посетителей ждут сыроварни, улиточные и устричные фермы, рыбные хозяйства, – добавил Михаил Зарицкий.

На лето Анапа предлагает масштабную событийную программу. Здесь проходят детские и молодежные фестивали, в честь Дня семьи, любви и верности организовали фестиваль «Белая ромашка Анапы», в сентябре состоится кинофестиваль «Киношок». Кроме того, Анапа станет одной из площадок традиционного эногастрономического фестиваля «Черноморская винная неделя» в конце сентября.

Для удобной навигации работают экскурсионные организации, специальный портал анапа.ру, мобильное приложение «Анапа360», где в режиме реального времени отражаются новые события.

В связи с возобновлением работы аэропорта в Геленджике – Анапа также ожидает дополнительного притока туристов. Расстояние между городами всего 86 километров, дорога проходит вдоль побережья. Добраться можно на автомобиле или автобусе, еще один вариант – такси или трансфер.

Пресс-служба администрации Краснодарского края