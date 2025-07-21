Первый детский лагерь на Кубани внедряет бережливые технологии

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Организация стала участником краевой программы «Бережливый регион». Используя опыт нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» эксперты РЦК помогут оптимизировать организацию досуга в оздоровительном лагере «Фламинго» Темрюкского района.

В традиционную подборку за 14-19 июля собрали также новости о нацпроектах «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что к 2030 году планируем вовлечь в федеральный проект по производительности труда почти 600 предприятий и 4,8 тысячи соцучреждений.

– Сегодня Краснодарский край в числе лидеров по реализации федерального проекта «Производительность труда» в стране. Уже 372 предприятия внедряют бережливые технологии, что позволило увеличить экономику края на 1,5 триллиона рублей и восполнить дефицит кадров практически на 1 миллион человек. Это компании из сфер сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства и туризма. Наша задача – продолжить эту работу, распространив лучшие практики и на социальную сферу, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Пансионат «Бургас» внедряет бережливые технологии для повышения качества обслуживания гостей. На предприятии санаторно-курортной отрасли из Адлера подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На предприятии из Отрадненского района оптимизируют маршруты операторов и технологии доения. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется при поддержке АНО «РЦК» в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Рабочая группа агропромышленной компании «Аметист» провела комплексную диагностику процессов получения сырого молока и приступила к внедрению современных решений для повышения эффективности.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В станице Тбилисской благоустраивают сквер по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, преобразят зеленую зону на ул. Элеваторной. В сквере уже сделали новые пешеходные дорожки, их вымостили плиткой. Продолжают работы по высадке декоративных растений.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

В Краевом детском центре медицинской реабилитации открыли комнату сенсорной интеграции. Это пространство – важный элемент реабилитации детей с расстройством аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, нарушения речи и моторики.

В Городскую больницу города Армавира поставили новое оборудование. В медорганизацию передали современные аппараты для проведения биопсии и УЗИ. Новое оборудование позволит улучшить качество диагностики и лечения пациентов урологического отделения.

Жителей Новокубанского района приглашают пройти диспансеризацию. Специалисты Краевой клинической больницы №1 регулярно выезжают в муниципальные образования края. Местные жители получают возможность проверить состояние своего здоровья рядом с домом. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской тематической недели.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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