Губернатор Кубани провел рабочую встречу с руководителем Южной транспортной прокуратуры

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Вениамин Кондратьев и Сергей Сафинов обсудили вопросы безопасности железнодорожных путей и воздушного сообщения.

– Краснодарский край – важнейшие южные транспортные ворота страны, через которые проходят ключевые федеральные и международные маршруты. За 2024 год мы приняли 20 миллионов отдыхающих. Только через сочинский аэропорт прошли свыше 14 миллионов пассажиров, еще около 13 миллионов человек воспользовались железнодорожным транспортом, многие туристы приезжают к нам и на машинах, а уже завтра начнет работать аэропорт в Геленджике. В современных условиях важно обеспечить надежную транспортную безопасность и повысить комфорт для всех участников движения. Необходимо работать на предупреждение с повышенным вниманием ко всем объектам транспортной инфраструктуры. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень безопасности и спокойствие для всех жителей и гостей края, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе работают крупные морские порты. Подписано соглашение о модернизации Новороссийского порта и строительстве глубоководных терминалов, что приведет к еще большему трафику. Это будет способствовать развитию экономики, но в тоже время требует особого внимания к вопросам безопасности.

– Основным приоритетом в работе для нас является безопасность, антитеррористическая защищенность транспортных объектов, соблюдение прав пассажиров. Эти задачи требуют постоянного внимания и эффективного взаимодействия. Особое значение имеют вопросы таможенного оформления и обеспечения безопасности государственной границы. В Новороссийске строится крупный транспортный узел, который увеличит грузоперевозки, привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджет края, – сказал Сергей Сафинов.

Также во время встречи обсудили вопросы безопасности и комфорта туристов. Губернатор акцентировал внимание на том, что люди должны передвигаться без пробок, особенно в период отпусков.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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