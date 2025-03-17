Анна Минькова рассказала о работе двух фельдшеров из Новороссийска



Вице-губернатор написала в своих соцсетях об Ольге Зеликовой и Ольге Щербаковой.

– За 20 лет работы фельдшер из Новороссийска приняла четверо родов – и все проходили в машине скорой помощи. Буквально на днях Ольга Зеликова с коллегой Ольгой Щербаковой помогли появиться на свет чудесной девочке. Роды у жительницы поселка Верхнебаканский начались неожиданно, и фельдшерам пришлось организовать в салоне скорой помощи импровизированный родзал. Благодаря их профессионализму все прошло без осложнений. Затем малышку вместе с мамой доставили в перинатальный центр, – написал Анна Минькова.

По словам вице-губернатора, Ольга Зеликова с семьей переехала в Новороссийск три года назад по программе «Земский фельдшер». После первого случая родов в практике прошла обучение и получила сертификат акушерки, некоторое время совмещала работу в скорой медицинской помощи и роддоме.

– Ольга Щербакова с детства мечтала помогать людям, и рада, что ее мечта стала реальностью. За годы работы было много нестандартных ситуаций, но роды – первые в ее практике. Говорит, что сами звезды сложились так, что в ту ночную смену фельдшеры работали вместе. Волнение и стресс присутствовали, но слаженная работа и поддержка помогли собраться и сделать все возможное, чтобы встреча новой жизни прошла благополучно, – добавила Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru