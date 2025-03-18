Глава Геленджика Алексей Богодистов отчитался о результатах работы за 2024 год







1

из

3

В открытой сессии Думы муниципального образования приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель губернатора Александр Топалов, представители правоохранительных органов, руководители и сотрудники предприятий, волонтеры, ТОСовцы.

От имени главы региона Александр Топалов поблагодарил Алексея Богодистова, муниципальную команду и депутатский корпус, общественников за плодотворную работу.

– Геленджик входит в десятку лучших муниципалитетов по показателям комплексной оценки социально-экономического развития, а также в рамках оценки эффективности органов местного самоуправления в 2024 году. В прошлом году достигнута положительная динамика в промышленном производстве, транспортировке и хранении, в сельском хозяйстве и, конечно же, курортно-туристском комплексе. Геленджик побил рекорд последних трех лет по количеству гостей – 4,4 миллиона человек. Это достижение заслуженно – в городе делается многое для развития отрасли, – отметил Александр Топалов.

Алексей Богодистов подчеркнул, что ключевые результаты работы муниципалитета стали возможны благодаря труду жителей города, а также поддержке федерального и краевого руководства.

– Геленджик – стремительно развивающаяся территория по всем направлениям. Инфраструктура, социальная политика, курортная составляющая, вопросы безопасности и экологии, агропромышленный комплекс и, конечно, поддержка наших ветеранов Великой Отечественной войны, бойцов СВО и их семей – приоритеты, – добавил Алексей Богодистов.

В завершение сессии депутаты признали работу главы и администрации муниципалитета удовлетворительной.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru