Краснодарский край – лидер по освещению нацпроектов в 2024 году







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Регион стал победителем сразу в двух номинациях: «За достижение выдающихся показателей по освещению национальных проектов России» и «За интенсивную работу по информированию населения о мерах национальных проектов России в широкоохватных каналах».

На региональном уровне лучшие показатели информационной работы в 2024 году в части упоминаний мер поддержки по нацпроектам продемонстрировали в Новороссийске, Сочи, Анапе, Краснодаре и Ейском районе. Среди органов исполнительной власти лидируют министерство экономики, министерство физической культуры и спорта, министерство труда и социального развития.

В январе 2025 года стартовали новые национальные проекты, которые развивают и дополняют предыдущие. С 10 по 15 марта в Краснодарском крае активно реализовывали нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:

– Важная составляющая комфортной жизни в наших поселках, хуторах и станицах – качественное тепло- и водоснабжение. Для этого мы строим новую и модернизируем существующую инженерную инфраструктуру. Всего в ближайшие три года в 34 муниципалитетах по новому нацпроекту обновим 78 различных объектов. Это 32 участка сетей водоснабжения, 18 – водоотведения, а также 28 объектов теплоснабжения. Такая работа улучшит качество коммунальных услуг для более чем 411 тысяч жителей региона, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

– В Белореченском районе модернизируют сети водоснабжения.

– В станице Каневской благоустраивают парк Победы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»:

– В Новороссийске благоустроят три пляжа для маломобильных граждан.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:

– Мобильный комплекс «Диспансеризация» работал для жителей Армавира.

– Кубанские онкологи провели

сложнейшую операцию на лапароскопическом оборудовании.

– Порядка 10 выездных краевых акций, направленных на выполнение задач нацпроекта, проведут с 17 по 23 марта. Неделю посвятят ответственному отношению к стоматологическому здоровью.

Национальный проект «Молодежь и дети»:

– В Краснодарском крае состоялась очная экспертиза двух образовательных программ путешествий международной программы «Классная страна».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Краснодарская компания по производству оборудования для утилизации отходов продолжает совершенствовать новые потоки за счет бережливых инструментов.

– Краснодарское предприятие нарастит

производство оборудования для уличных инженерных сетей.

– Краснодарская компания ускорит

процесс изготовления строительных металлоконструкций.



Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru