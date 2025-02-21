Анна Минькова: В Краснодарском крае благодаря процедуре ЭКО родились более 8,2 тысячи детей



Это стало возможным с помощью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Семья».



– За последние шесть лет в Краснодарском крае благодаря процедуре ЭКО на свет появились 8 204 малыша – 746 двоен, 22 тройни и 1 четверня. Обрести счастье материнства жительницы края смогли благодаря проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В этом году он стал частью нового нацпроекта «Семья», – рассказала в своих соцсетях вице-губернатор Анна Минькова.

По словам заместителя главы региона, получить направление на процедуру ЭКО по полису обязательного медицинского страхования можно в женской консультации после прохождения обследования. Врач определит показания и возможные ограничения. После этого пациентка выберет медучреждение для дальнейших процедур. В крае ЭКО проводят в шести медицинских центрах.



– Кроме того, важным направлением работы в регионе остается диспансеризация репродуктивного здоровья. Жители могут пройти обследование в своей поликлинике или женской консультации, взяв с собой паспорт и полис ОМС. В этом году здоровье проверили уже более 36 тысяч человек, из них почти 15 тысяч мужчин, – добавила Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru