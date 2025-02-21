Вениамин Кондратьев встретился с производителями импортозамещающей медицинской продукции

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Губернатор обсудил с учредителями группы компаний «Без барьеров» Валерием Чагиным и Алиной Зимнуховой развитие в регионе данного направления. В рабочей встрече приняли участие замглавы региона Александр Руппель и министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

– Ваша группа компаний хорошо известна как поставщик средств реабилитации и медицинских изделий. Кроме того, вы создаете в регионах сеть центров протезирования. Сегодня развитие этого направления очень востребовано, в том числе и у нас в крае. Мы создали качественную лечебную базу, но для полного восстановления пациентов нужны особые условия. Для этого в станице Динской мы строим краевой центр медицинской реабилитации, где люди смогут получить полный цикл восстановительных процедур. Большое значение для него будет иметь наличие передового оборудования, а также современных протезов и комплектующих. В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о создании двух предприятий в Северском районе по изготовлению подобных изделий. Убежден, что реализация данного проекта внесет серьезный вклад в обеспечение краевого центра реабилитации необходимыми медицинскими средствами, позволит не зависеть от импортной продукции и покрыть потребности других медучреждений региона, – сказал Вениамин Кондратьев.

Одному из предприятий группы компаний «Без барьеров» уже предоставили более 630 миллионов рублей в виде льготных займов краевого Фонда развития промышленности и субсидий в рамках отраслевой госпрограммы. Валерий Чагин поблагодарил губернатора за внимание к деятельности компании.

– Мы работаем в более 40 регионах и нигде нет таких преференций. В Краснодарском крае можем получить до 30 процентов невозвратных субсидий от суммы проекта – максимально до 300 миллионов рублей. Те линии, которые действуют, позволяют нам выпускать продукции более чем на 2,5 миллиарда рублей. В этом году запускаем первую очередь производства по изготовлению специальных медицинских изделий и абсорбирующего белья. Оборудование уже получено, смонтировано, выпущены первые партии. Мощности составят порядка 80 миллионов медицинских изделий в год. Позже реализуем еще один инвестпроект, связанный с выпуском комплектующих для протезирования. Полный цикл металлообработки и сборки позволит выпускать до 20 тысяч коленных модулей в год, – сказал Валерий Чагин.

Алина Зимнухова рассказала, что протезирование является важнейшим этапом реабилитации. А Южный Региональный Центр протезирования и ортопедии, расположенный в Краснодаре – это единственное предприятие в крае, включенное в реестр Минобороны РФ и имеющее право протезировать военнослужащих.

– Первый центр протезирования открыли в Краснодаре в 2014 году, а сегодня они действуют уже в 15 регионах. Специалисты не только изготавливают протезы, но и оказывают весь комплекс медико-социальной реабилитации. Нужно научить человека пользоваться протезом. Морально и физически подготовить его пройти сложный путь. Поэтому, помимо врачей, инструкторов, ввели в штат и психологов. Весной планируем открыть новое здание Центра с отделениями медицинской, социальной реабилитации и дневным стационаром, оснащенное современным оборудованием, – рассказала Алина Зимнухова.

В структуре группы компаний «Без Барьеров» действует сеть центров протезирования и реабилитации людей с ампутацией конечностей – в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В 2024 году свыше 6 тысяч человек получили протезы, из них 1200 – военнослужащие.

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В отрасли медицинской и фармацевтической промышленности Краснодарского края работает более 10 предприятий, на которых занято

1,3 тыс. человек. Они выпускают широкую линейку лекарственных препаратов, а также фиточаи, БАДы, материалы, используемые в медицинских целях. По итогам 2024 года они реализовали лекарственные средства и медматериалы на сумму более 6,4 млрд рублей. Кроме того, объем отгрузки продукции предприятий, выпускающих прочие готовые изделия, в их числе медицинские инструменты и оборудование, составил свыше 3,9 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru