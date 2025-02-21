Вениамин Кондратьев доложил Виталию Савельеву об исполнении поручений правительственной комиссии по ликвидации ЧС

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Вице-премьер провел еженедельное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По видеоселекторной связи участие в совещании принял губернатор Краснодарского края.

– Пройден важный рубеж в работе по утилизации кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия. Демонтаж конструкций выполнен на 50 процентов, специалисты приступили к заключительному этапу разделки. Срок сдачи работ – 31 марта, уже сейчас работы ведутся с некоторым опережением графика. После утилизации судна будет осуществлен демонтаж технической обваловочной конструкции в зоне проведения работ для возвращения этого участка акватории к исходному состоянию, – отметил Виталий Савельев.

Губернатор Вениамин Кондратьев доложил, что Краснодарский край продолжает поддерживать в рабочем состоянии подъездной путь и обвалование на месте работ по удалению кормовой части танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия. Что касается собранного загрязненного грунта – на утилизацию уже вывезено 59 тысяч тонн.

– Еще один важный вопрос – помощь санаторно-курортным организациям, которые находятся в зоне ЧС. Со своей стороны для них мы уже предусмотрели региональную меру поддержки – специальный льготный заем в Фонде микрофинансирования Краснодарского края. Также полностью поддерживаем предложения Минэкономразвития России в части помощи предприятиям отрасли туризма. Предлагаем аналогичные меры ввести и для отрасли детского отдыха и оздоровления, – сказал Вениамин Кондратьев.

Работы по очистке пляжей от мазута ведутся на всех участках. На всей береговой линии Краснодарского края, где идут работы, лабораториями Роспотребнадзора ведется анализ проб грунта и песка. До 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решения об их открытии и формате летнего туристического сезона примут только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru