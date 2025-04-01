Более 60% брендов в торговых центрах Кубани представлены российскими компаниями



В некоторых ТРЦ региона их доля достигает 80%. Рост связан с активным развитием отечественного производства и переориентацией ритейла на внутренний рынок.



– Высокая доля российских брендов, в том числе локальных, свидетельствует об успешном импортозамещении, росте доверия к отечественным товарам и развитии местного производства. Краснодарский край активно продвигает на рынок собственные торговые марки, укрепляя экономику региона, – отметил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

В частности, в торговых центрах представлены следующие бренды Краснодарского края – «Индустрия красоты», Stefania, MARGO, MarcCony, Max Moda, New Age, Junior Republic, Happy baby, Al parfum и другие.

При этом доля иностранных торговых марок составляет в среднем около 25%. Оставшиеся 15% – это объекты, где реализуют как отечественные, так и зарубежные товары.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru