Вениамин Кондратьев принял участие в инаугурации Президента Абхазии Бадры Гунба

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Вениамин Кондратьев поздравил Бадру Гунба и выразил уверенность в том, что под его руководством Абхазия продолжит социально-экономическое развитие.

– Краснодарский край и Абхазию связывают общая история, многолетнее тесное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня в Краснодарском крае мы активно развиваем туристическое направление, создаем условия для качественного и современного отдыха, которые могут появиться и в Абхазии. Например, строительство пирса на побережье Республики. Такая инфраструктура позволит путешествовать туристам по всему черноморскому побережью из Абхазии в Крым через Краснодарский край и обратно, в результате отдыхающие смогут получить намного больше эмоций и впечатлений, – сказал Вениамин Кондратьев.

Церемонию инаугурации провели в актовом зале кабинета министров. Новоизбранный глава государства произнес президентскую присягу. Затем спикер народного собрания Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты власти: штандарт Президента, официальную печать, шашку – символ статуса главнокомандующего Вооруженными силами страны, национальный абхазский посох (алабаща) – знак государственной мудрости.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: РГУ АПСНЫМЕДИА.

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Источник: admkrai.krasnodar.ru