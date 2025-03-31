На госпаблики Кубани подписались более 3,5 миллиона человек

В среднем каждый пользователь читает три и более страницы, например, следит за новостями местной администрации, поликлиники и школы ребенка.

– С 2022 года все госучреждения обязаны вести не только свои официальные сайты, но и страницы в социальных сетях. В Краснодарском крае только в социальной сети ВКонтакте создали официальные страницы более 6,5 тысяч госорганизации. В прошлом году на страницах краевого департамента информатизации и связи было опубликовано более 2 тысяч постов с актуальной и полезной информацией. За новостями ИТ-сферы края следят около 1,7 тысяч подписчиков официальных пабликов ведомства, – отметил руководитель департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Каждый житель Кубани может обратиться в органы власти или государственные учреждения через официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также через мессенджер Телеграм, и получить ответ на интересующий его вопрос.

В начале этого года наиболее часто жители Кубани задавали вопросы, касающиеся состояния дорог и тротуаров, работы светофоров. На втором месте по количеству обращений – благоустройство общественных пространств, придомовых и дворовых территорий, организация парковок.

В ответ на обращения пользователей соцсетей городские службы починили уличные фонари на улицах Краснодара. В дни снегопада люди писали о заснеженных дорогах – их быстро приводили в надлежащий вид. В Тбилисском районе в ближайшее время планируется ремонт асфальтового покрытия, также по результатам обращений граждан, а в Белореченске навели порядок в центре города и убрали провисший электрический провод, который препятствовал проезду автотранспорта.

На страницах в социальных сетях размещаются специальные виджеты платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Благодаря ним можно задать вопрос органам власти и организациям и поделиться своим мнением по актуальным темам.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru