Чемпионат и первенство Краснодарского края по силовому экстриму провели на стадионе «Кубань»

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– Соревнования позволяют демонстрировать физическую подготовку, выносливость и волю к победе. Этот относительно молодой вид спорта набирает популярность в Краснодарском крае. В этом году чемпионат и первенство края по силовому экстриму были посвящены Алексею Барилко, который многие годы занимался популяризацией данного вида спорта, – отметил вице-губернатор Александр Власов.

Участники состязались в многоборье, подъеме бревна (лог-лифт), бежали на скорость с «йоком» (коромыслом) на плечах, выполняли становую тягу и демонстрировали прохождение «прогулки фермера» с утяжелением до 180 кг. В этом упражнении держат тяжелые грузы в каждой руке и состязаются в ходьбе на определенные расстояния.

В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки в возрасте от 18 до 21 года, а также мужчины и женщины в возрастной категории свыше 22 лет. Сильнейших определили в восьми весовых категориях. Победители и призеры получили грамоты и медали, возможность пройти отбор на чемпионат России, который организуют в Сочи. Соревнования провели при поддержке Федерации силового экстрима России.

Пресс-служба администрации Краснодарского края