Межрегиональный фестиваль казачьей культуры завершился в Адыгее

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В торжественной церемонии закрытия принял участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

– Фестиваль является площадкой для обмена опытом, помогает сохранять и преумножать традиции казачества как часть большого наследия предков. На территории Республики Адыгея активно развивается казачество, что символизирует межнациональное единство, дружбу народов, взаимоуважение. Сегодня фестиваль впервые состоялся в поселке Каменномостском. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в его организации и проведении, – сказал Александр Власов.

Участников фестиваля также поблагодарил руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Владимир Свеженец.

В фестивале участвовали более 50 коллективов из ряда регионов страны, в том числе и Краснодарского края, представители Кубанского казачьего войска, военно-патриотических клубов, свыше 100 мастеров народных ремесел. Выступили казачьи коллективы, состоялся конкурс военно-патриотической песни, фестиваль национальной кухни, выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы. Взвод Почетного караула Кубанского казачьего войска продемонстрировал церемониал «Час славы Кубани».

Артистов-участников фестиваля наградили дипломами и призами. Александр Власов вручил благодарность и нагрудные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством» представителям государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры провели при поддержке органов власти Республики Адыгея, Кубанского казачьего войска. Впервые фестиваль организовали в 1992 году по инициативе казаков поселка Тульского. В 2015 году мероприятие получило межрегиональный статус.

Пресс-служба администрации Краснодарского края