Евгений Пергун поздравил Новороссийский морской торговый порт с юбилеем

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В мероприятии, посвященном 180-летию предприятия, приняли участие президент «Транснефти» Николай Токарев, заместитель главы региона Евгений Пергун, генеральный директор порта Сергей Киреев, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, депутатат Государственной Думы Сергей Алтухов, мэр города-героя Андрей Кравченко.

Гости почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной Славы». Затем заслуженные награды получили лучшие сотрудники предприятия.



– Вы вносите значительный вклад в экономику Краснодарского края и России в целом. Достигнутые высокие показатели грузооборота морских портов России, прежде всего Новороссийского являются результатом напряженного труда и высокого профессионализма каждого, кто обеспечивает устойчивую логистику и стабильную работу отрасли, – сказал Евгений Пергун.

Новороссийский морской торговый порт – значимый для региона инфраструктурный объект, благодаря которому обеспечивается эффективный транзит российских грузов по всему миру. В 2024 году грузооборот составил порядка 70 млн тонн – это 25% от общего грузооборота Азово-Черноморского бассейна. По итогам первого квартала 2025 года грузооборот порта «Новороссийск» в Краснодарском крае составил порядка 39 млн тонн.

Портовый оператор также реализует масштабные инвестиционные проекты, в том числе строительство универсального перегрузочного комплекса и терминала минеральных удобрений. Объем финансирования в 2025 году превысил 3 млрд рублей. Специализируется на перевалке нефти и нефтепродуктов, металлов и рудных грузов, а также удобрений и контейнеров.

Пресс-служба администрации Краснодарского края