Четыре компании из Краснодарского края приняли участие в международной выставке HI-TECH в Санкт-Петербурге







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На коллективном стенде Кубани предприятия-инноваторы представили методики и оборудование для оптимизации производственных процессов в различных сферах. Участие в выставке для компаний организовал региональный Фонд развития инноваций в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».



– Краснодарский край активно поддерживает передовые инновационные решения. За четыре года работы наш Фонд развития инноваций буквально создал в регионе инновационное сообщество и стал единой инфраструктурной площадкой для взаимодействия и развития этого бизнеса. Он предлагает все инструменты для роста – от идеи стартапа до интеграции в реальный бизнес. Одно из новых направлений поддержки – бесплатное участие в выставочных мероприятиях в рамках коллективного стенда Краснодарского края. На выставке в Санкт-Петербурге свои разработки презентовали четыре кубанские компании, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

В числе презентаций методика «Института транспортного развития». Она помогает эффективно управлять транспортными потоками, снижая загруженность дорог и обеспечивая комфортное передвижение. Методика уже успешно реализована и получила положительные отзывы.

Компания «Турбо-Дом» представила новое оборудование для турбокомпрессоров, которое оптимизирует производственные процессы и повышает эффективность работы с турбинами, обеспечивая надежную диагностику и минимизируя риски поломок.

Предприятие «Эко-Спектрум» продемонстрировало автоматизированный комплекс для обработки отходов. Он включает запатентованное оборудование для уничтожения отходов при температуре до 1300 градусов с минимальным воздействием на окружающую среду. Комплекс уже запущен в серийное производство для применения в нефтегазовой отрасли и на промышленных предприятиях.

Компания «MODULA» представила микросерверные решения на базе одноплатных компьютеров. Сетевые хранилища обеспечивают надежное резервирование данных, защиту от сбоев и безопасный доступ из любой точки мира.

Оргкомитет выставки высоко оценил инновационный потенциал компаний Краснодарского края. В рамках специального конкурса жюри отметило разработки кубанских инноваторов в номинациях «Лучший инновационный проект в сфере переработки и утилизации отходов», «Производство машин и оборудования», «Интеллектуальные производственные технологии, транспортные и телекоммуникационные системы» а также «Лучший инновационный проект» в области производства компьютеров и электроники.

На выставке HI-TECH компании Краснодарского края провели более 150 переговоров с потенциальными заказчиками.

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Международная выставка инноваций HI-TECH – крупнейшее мероприятие России в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере. Ежегодно выставку посещают более 6 тысяч человек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru